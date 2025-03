Milan, Buscaglia: “Allegri può tappare anche i buchi dirigenziali”

Il Milan continua con il suo lavoro in vista delle prossime stagioni. In dirigenza dovrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo, mentre la panchina dovrebbe avere un volto nuovo. Sergio Conceicao, a meno di rimonte clamorose in Serie A, dovrebbe salutare a giugno. Per questo continuano i rumors sul ds e l'allenatore ( QUI QUANTO SAPPIAMO NOI ). Durante 'Tmw Radio' alcuni opinionisti hanno parlato del possibile arrivo di Massimiliano Allegri al Milan. Ecco il parere di Ricky Buscaglia , telecronista.

Milan, Allegri il nuovo allenatore? Buscaglia: "Non so se voglia mettersi in una situazione simile"

"E' troppo evidente che ci siano troppe anime in questo Milan. Qualunque sia il ds, si debbano definire i confini di chi comanda e decide. Allegri è un allenatore che può tappare anche i buchi che ci sono a livello dirigenziale, ha fatto anche questo alla Juve e non so se abbia voglia di rimettersi in una situazione simile".