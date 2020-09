Milan-Bodo/Glimt, Colombo: “Il mio gol? Solo l’inizio. Ibra mi dà consigli”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni post-partita di Colombo

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Lorenzo Colombo, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Milan-Bodø/Glimt. I rossoneri, grazie a questo successo, accedono al playoff decisivo di Europa League: giovedì prossimo sfideranno in trasferta il Rio Ave (che ha eliminato il Besiktas ai rigori) per conquistare il pass per i gironi della competizione.

Stasera hai realizzato il tuo grande sogno: “Una bella storia, ma è solo l’inizio. Con l’inizio alla fine non ci si fa niente, è importante crearsi una carriera”.

Come hai vissuto la giornata? “Cercavo di essere tranquillo, sapevo che era una grande occasione da sfruttare. Devo farmi trovare pronto”.

Su Ibrahimovic: “Ibra dà consigli con il suo modo di fare. Per me è un onore. Nessuno ha paura di Ibra (ride, ndr)”.

LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI AL TERMINE DELLA SFIDA DI DUBLINO >>>