Europa League – Besiktas-Rio Ave: i portoghesi passano ai rigori

BESIKTAS ELIMINATO!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Rio Ave elimina il Besiktas al terzo turno preliminare di Europa League e ai playoff potrebbe giocare contro il Milan se i rossoneri elimineranno questa sera i norvegesi del Bodo Glimt (punteggio sul 3-2).

Per i rossoneri sarebbe una buona notizia dal momento che eviterebbe di incontrare un avversario temibile come i turchi da affrontare in trasferta. In caso di passaggio del turno, la squadra di Pioli sfiderebbe i portoghesi lontano da San Siro, dal momento che il Rio Ave ha battuto ai calci di rigore la formazione di Istanbul. Turchi avanti con Yalcin e raggiunti da Bruno Moreira a 5 minuti dalla fine dei minuti regolamentari. I supplementari non trovano ancora un vincitore e dagli 11 metri sono decisivi gli errori prima di Welinton e poi di Larin. Quattro su quattro per il Rio Ave che conquista il passaggio del turno.

