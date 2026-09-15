Il bomber rossonero rompe il silenzio alla vigilia del debutto a San Siro contro il club del suo cuore: "Ci serve tempo, ma vogliamo vincere il trofeo"

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM

Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM

Prima partita in Europa League della stagione per il Milan che domani dalle ore 21 affronterà allo stadio San Siro il Benfica per la gara valida per la prima giornata della fase campionato della competizione. La prima punta rossonera Gonçalo Ramos ha parlato anche a Sky Sport 24.

Ovviamente si parte con il suo passato: con la maglia del Benfica, il portoghese ha giocato 106 partite con 41 gol e 12 assist. "Sarà una partita speciale, non ho mai giocato contro il Benfica, è il club del mio cuore, non vedo l'ora, stanno giocando bene", questa la risposta della prima punta del Milan. In queste prime partite Ramos ha trovato un solo gol contro il Venezia, ma va detto anche che nelle altre gare non ha praticamente avuto occasioni.

Gonçalo Ramos: "Partita speciale. Ibra una leggenda. Vogliamo vincere l'Europa League"

Ecco cosa ne pensa lui:

"Fa parte della crescita, abbiamo nuovi giocatori, stiamo imparando a conoscerci a giocare insieme. Ci vorrà tempo, i grandi club non giocano bene e insieme dopo due partite. Io sto bene come la squadra".

L'incontro a Milanello con Zlatan Ibrahimović

Ieri a Milanello è tornato Zlatan Ibrahimović: come svelato da PianetaMilan, lo svedese ha parlato con la squadra e l'allenatore. Importante avere un attaccante così forte come punto di riferimento. Ecco le parole di Ramos a riguardo:
"Non gli ho detto nulla di speciale, mi ha chiesto come stavo e mi ha dato il benvenuto al Milan. Bello conoscerlo finalmente, è una leggenda del Diavolo".

Gli obiettivi di Ramos: i gol e la coppa

Sull'obiettivo stagionale personale, l'attaccante ha le idee molto chiare, mettendo sempre gli obiettivi del gruppo davanti ai singoli traguardi:

Il collettivo prima di tutto:

"Non ci penso tanto. Quella stagione al Benfica è stata importante per vincere il campionato e fare bene in Europa".

La mentalità sulla coppa:

"Vogliamo vincerla, ma sarà una stagione lunga dobbiamo andare partita dopo partita e non pensare alla finale".

Rispetto per il passato:

"Ovviamente vogliamo vincere il trofeo. Non esulterò in caso di gol, sono la mia famiglia".

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