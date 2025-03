Milan, Bellinazzo: “Stadio Milano? Bisogna accelerare. Il tutto entro il…”

Marco Bellinazzo , giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha parlato delle ultime novità riguardo il nuovo stadio di Milano che Inter e Milan potrebbero costruire nei prossimi anni nelle zone limitrofe allo stadio Meazza. Di ieri il comunicato ufficiale dei due club riguarda la proposta per l'acquisto inviata al 'Comune di Milano'. Ecco il parere del giornalista a 'Radio24' durante 'Tutti Convocati'.

"Stadio Milano? Bisogna accelerare, col vincolo cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma con un iter amministrativo concluso. Finiti i Giochi si inizierà a costruire, abbattendo 3/4 di San Siro, con un'area dedicata a Milan e Inter, il tutto entro il 2030. Siamo tornati al punto di partenza e abbiamo perso 6 anni. Cosa è cambiato in questi anni? Il clima politico, c'è un indirizzo chiaro del Governo in cui gli stadi diventano strategici, Milano non ha alternativa, è il progetto migliore date le circostanze". LEGGI ANCHE: Milan, possibile ritorno di Ambrosini! Ecco con quale ruolo>>>