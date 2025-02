Milan, Behrami: “Santiago Gimenez come Giroud? Non sono simili”

A DAZN ha parlato Valon Behrami. L'ex centrocampista, tra le altre anche della Lazio, ha parlato del Milan e in particolare di Santiago Gimenez. Ecco le parole dell'opinionista: "Il Milan aveva bisogno di un attaccante simile a Giroud. Gimenez ha più mobilità rispetto al francese che era più torre in mezzo all'area. C'è stato un episodio quando ha dovuto recuperare il risultato contro il Parma in casa con Pavlovic che si è messo in mezzo all'area e sono arrivati un sacco di pericoli. L'hanno ribaltata proprio con un giocatore fisico in area".