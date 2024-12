Milan-Roma, Behrami: “Saelemaekers? Il rimpianto più grande”

Questa sera, durante la sfida tra Milan e Roma , Alexis Saelemaekers tornerà a San Siro da avversario. Dopo essere passato ai giallorossi in prestito durante il mercato estivo, il belga si ritroverà di fronte al suo passato rossonero. Nel podcast Step on Football su DAZN, Valon Behrami ha parlato del suo ritorno. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Saelemaekers tra i rimpianti forse è quello più grande per quelle che sono le caratteristiche. È in un momento maturo abbastanza per essere titolare".