Milan, Gimenez il fantasma di Rotterdam: ma calma con i giudizi affrettati

Non proprio la sua serata, riassumendo. Gimenez ha ben impressionato nelle sue due prime apparizioni in rossonero, con tanto di assist contro la Roma e gol contro l' Empoli , ma ha steccato nella serata in cui poteva essere l'assoluto protagonista. Chiaramente, il giudizio nei suoi confronti non cambia e, anzi, questo ha bisogno di ulteriore tempo per essere formalizzato. Finora abbiamo visto troppo poco dell'attaccante messicano, anche se pesano i quasi 40 milioni di euro sborsati dal Milan per ingaggiarlo.

Il popolo rossoneri si aspetta tanto da lui e vogliamo spezzare una lancia a suo favore. Contro il Feyenoord non ha affatto inciso, non si è reso pericoloso ed è stato ben marcato dalla difesa olandese. Tuttavia, non possiamo non sottolineare la prestazione negativa di tutta la squadra e, in particolar modo, dei suoi compagni di reparto. L'entusiasmo nel vedere "I Fantastici 4" all'opera si è spento nel giro di pochi minuti. Joao Felix, Leao e Pulisic non hanno saputo supportare al meglio un attaccante che vive in area di rigore, che approfitta anche delle occasioni meno pericolose.