Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25. Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. In conferenza stampa ha parlato anche di Santiago Gimenez. Ecco le sue parole.