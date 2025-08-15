Milan-Bari, Nikolaou: “Non c’è un segreto per batterli, serve solo la squadra”

In vista del primo impegno stagionale del Milan, che sfiderà il Bari, il neo-acquisto pugliese Dimitrios Nikolaou ha parlato in conferenza

In vista del primo impegno stagionale del Milan, che sfiderà il Bari in Coppa Italia domenica sera alle 21.15 a San Siro, il neo-acquisto pugliese Dimitrios Nikolaou ha rotto il ghiaccio in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Bari, Nikolaou su Leao: "Un punto di riferimento, cercheremo di fare il massimo"

Su come si fa a battere il Milan: "Segreto per battere il Milan? Non c’è un segreto, ci vuole tanta corsa, volontà, essere squadra e stare in campo con umiltà fino alla fine per provare a prendere ogni palla e andare ad aggredire ogni palla. E basta".