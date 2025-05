Massimo Ambrosini, con la sua storia di sacrifici e trionfi culminata sul tetto d'Europa con il Milan, si fa portavoce dei valori di perseveranza e dedizione per le nuove generazioni. L'ex capitano rossonero, ora ambassador del brand Under Armour, incarna perfettamente lo spirito di "Like a Pro", il progetto di One of Us dedicato a chi sogna il professionismo partendo dalle fondamenta. In questa veste, Ambrosini offre, alla Gazzetta, una panoramica a 360 gradi sul calcio attuale: dai giovani e le nuove tecnologie, fino alle dinamiche di Milan e Inter, passando per l'analisi di allenatori, progetti e la sempre avvincente corsa Champions. Ecco, di seguito le sue parole su se venderebbe Theo Hernandez e Rafael Leao.