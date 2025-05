Milan, Ravezzani: “Dirigenza, mancanza di professionalità. Leao fatto fuori”

"Il Milan batte il Genoa in una partita anche fortunata e non brillantissima. Nel secondo tempo almeno la squadra ha reagito e ha avuto gamba. Questa è la migliore garanzia in vista della finale di Coppa Italia". Così Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato di Genoa-Milan 1-2. In particolare il suo punto di vista su Leao. Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan di Conceicao quando deve rimontare spesso e volentieri lo fa, e non è poco. Leao è un po' il caso di questa partita: è evidente che Conceicao l'ha fatto fuori dalla prima squadra. Ha deciso che per ragioni tattiche vole giocare 3-5-2, questa è la nostra sensazione. Per vincere la Coppa Italia contro il Bologna fisico e aggressivo non posso giocare con Leao. Altrimenti non ci sarebbe un'altra esclusione dal primo minuto contro il Genoa. È probabile che in Coppa Italia il Milan scenda in campo clamorosamente senza Leao. La decisione di Conceicao sembra piuttosto chiara. È una stagione leggermente in calo quella di Leao, ma è giusto farlo fuori nella partita più importante della stagione?".