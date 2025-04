Milan, Ravezzani: 'Squadra molto di più di quanto dimostrato per colpa...'

"Il Milan ha giocato in maniera disastrosa in campionato, insufficiente in Champions, ma potrebbe vincere due trofei e l'Inter zero". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', che ha commentato il derby Inter-Milan 0-3 di Coppa Italia. Ecco il suo parere sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Non è il tipo di stagione sognata da stagione e società, visto che non portano i denari cari a Furlani e Cardinale. Ma la sensazione è che questo squadra sia molto di più di quanto dimostrato per colpa degli allenatori".