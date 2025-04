Derby Inter-Milan, che stoccata di Ravezzani a Conceicao! Critica velata e …

Sulla Juventus: "La Juve non è una squadra, ma un insieme di calciatori dotati spesso di grande talento che sembrano giocare casualmente insieme. I danni di Motta sono stati enormi (azzeramento dell’autostima). Tudor si affida slogan un po’ scontati che non incidono su un gruppo disorientato. È incredibile vedere Vlahovic ridotto come un Piatek qualsiasi. Non è un fuoriclasse, ma non può essere quello attuale. L’errore esiziale è stato rifiutar di prolungare il contratto. Rimettersi in discussione lo avrebbe aiutato. La sete di denaro l’ha messo in distonia con tutti". LEGGI ANCHE: Milan, ode a Luka Jovic (e Conceicao): altro che il disertore Origi… >>>