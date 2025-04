Derby Inter-Milan 0-3 (90′): è finale di Coppa Italia! Impresa dei rossoneri

Praterie in contropiede per il Milan e per Leao: il portoghese la mette al centro, ma non trova il rimorchio di Jovic. Pressione altissima dell'Inter che cerca il gol del 2-1. Tiro a lato di Mkhitaryan, ma rossoneri molto schiacciati in difesa. Esce Gabbia per un problema al collo: dentro Thiaw. I rossoneri hanno sempre spazio in ripartenza, specialmente con Leao e Theo Hernandez. 65' Milan che cerca anche il possesso palla col tentativo di addormentare un po' la partita e guadagnare minuti preziosi. I rossoneri difendono col 5-4-1 in fase di non possesso con Jimenez e Theo che scendono in difesa e Leao e Pulisic che accorciano a centrocampo. 68' colpo di testa di de Vrij e miracolo di Mike Maignan. Straordinario Jovic in fase offensiva, non solo per i due gol.