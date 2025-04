Derby Inter-Milan 0-1 (45′): Jovic è letale! Rossoneri in vantaggio

Pavlovic anticipa e poi lascia un vuoto in difesa: Taremi spreca la ripartenza dell'Inter, ma troppi spazi lasciati dietro dai rossoneri. 22' sbanda il Milan in difesa: punizione battuta in fretta, Dimarco tira fuori equilibrio e centra la traversa. Milan già spezzato in due al minuto 25, con la squadra che si sbilancia in ripartenza e lascia tanti buchi ai contropiedi nerazzurri. Molto bene Asllani in copertura su Leao: lo ha chiuso già in diverse circostanze pericolose. Rafa sta sbagliando tutto in questa prima mezzora di gara. 33' grande azione dell'Inter: apertura bellissima di Barella, torre di Taremi e tiro da ottima posizione di Lautaro Martinez che spara alto. 36' Milan in vantaggio: azione corale rossonera, con Jovic che allarga per Theo. La palla passa al centro e poi a destra. Cross perfetto di Jimenez per Jovic che batte Martinez di testa. Il primo tempo termina sul punteggio di 0-1. LEGGI ANCHE: Ecco il LIVE del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan! >>>