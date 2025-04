Pagelle Derby Inter-Milan 0-3: Jovic mostruoso, tutti promossi

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - La tensione è palpabile e la partita lo dimostra e lo rispecchia. L'inizio gara è compassato, con squadre che sembrano abbiano più paura che coraggio. A fare la partita, forse perché costretto dall'atteggiamento nerazzurro, è sorprendentemente il Milan, ma le occasioni mancano. I nerazzurri provano a colpire in contropiede, ma a parte qualche tiro dalla distanza e una traversa su un errore rossonero, non creano molto. Però ai punti meriterebbero sicuramente. Eppure è Jovic a trovare il vantaggio con un gran colpo di testa. Il primo tempo si conclude con i rossoneri avanti di un gol. La ripresa vede invece un Milan dominante e capace di segnare altri due gol in scioltezza, senza concedere nulla ai cugini. Triplete rossonero e nerazzurri a casa.