"L'Atalanta ha meritato la vittoria per l'approccio e per come ha resistito nei primi 15 minuti del secondo tempo del Milan". Così Massimo Ambrosini , storico centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' di Milan-Atalanta 0-1 . L'opinionista ha detto la sua anche sul possibile futuro di Carlo Ancelotti , che potrebbe essere tra i candidati per essere il nuovo allenatore del Diavolo. Ecco il suo parere.

Allenatore Milan, Ambrosini: "Ancelotti? Non so quanta voglia abbia..."

"Non saprei cosa consigliargli. I ritorni sono sempre molto pericolosi e quello di Carlo poi sarebbe ulteriormente pericoloso. Non so quanta voglia lui abbia di rimettersi in una situazione del genere. Sarebbe straordinariamente affascinante questa idea qua, però non so se glielo consiglierei visto quello che ha fatto. Io personalmente gli consiglierei, se è vera questa cosa, di andare ad allenare il Brasile". Questo il pensiero di Ambrosini sul possibile futuro di Carlo Ancelotti.