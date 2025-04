I “pianti” di Inzaghi: tutte le volte in cui ha cercato “scuse” per le cadute dell’Inter

Nel calcio, le sconfitte e i pareggi fanno parte del gioco. Ma quando si tratta di Simone Inzaghi, spesso le giustificazioni post-partita diventano protagoniste tanto quanto il risultato stesso. Telelombardia ha raccolto e sintetizzato con ironia tutte le sue dichiarazioni più emblematiche, trasformandole in un vero e proprio best of delle lamentele. L’allenatore dell’Inter ha costruito nel tempo una vera e propria “rassegna delle recriminazioni”, un rituale quasi immancabile al triplice fischio, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto.