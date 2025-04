Real Madrid, il futuro di Ancelotti incerto: Solari e Raul i nomi più discussi

Nel frattempo, una figura che sta guadagnando terreno è quella di Santiago Solari, ex allenatore del club. Dopo aver assunto il ruolo di “salvatore” nel 2018-19, quando prese il posto di Julen Lopetegui, Solari ha preso decisioni decisive, come l’esclusione di Marcelo e Isco e la promozione di Vinicius Jr. Nonostante una serie di risultati negativi, culminata con l’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax, il suo profilo è ancora ben visto dalla dirigenza. La sua candidatura era già stata presa in considerazione lo scorso novembre, durante un momento di crisi per il Real Madrid.

Un altro nome in discussione è quello di Raul, attuale allenatore del Real Madrid Castilla. Raul sta guidando la squadra B del club da sei anni e potrebbe essere alla sua ultima stagione come tecnico del vivaio. Tuttavia, la sua promozione alla guida della prima squadra potrebbe complicare la sua carriera futura, rendendo difficile definire un progetto ambizioso a lungo termine. Se dovesse essere chiamato a sostituire Ancelotti per un breve periodo, infatti, Raul potrebbe trovarsi in una posizione precaria, senza la possibilità di costruire una strategia a lungo termine per il club.

Il futuro del Real Madrid è in bilico, con diverse ipotesi sul tavolo. La dirigenza dovrà prendere una decisione cruciale nelle prossime settimane, cercando di garantire una transizione il più possibile indolore e strategica, per non compromettere la stagione e le ambizioni future del club.