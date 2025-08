Milan, Allegri: “Soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento della squadra”

Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola al termine della tournée in Asia e in Australia che ha visto i rossoneri affrontare in amichevole l' Arsenal a Singapore (sconfitta 0-1 ), poi il Liverpool a Hong Kong (vittoria 4-2 ) e, infine, il Perth Glory a Perth (successo 9-0 ). Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico livornese.

Sull'essere comunque già a buon punto del lavoro considerando le difficoltà dell'annata precedente e il mercato non ancora concluso: «Sono soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento della squadra. Questo è un gruppo dove ci sono giocatori di grande valore e nel calcio ci stanno delle annate dove non tutto ti va bene. Il loro valore, però, i calciatori non lo perdono se un anno le cose non vanno come uno spera. I ragazzi hanno ripreso facendo un buon lavoro e sono molto contento. Bene così, ma adesso serve aumentare la tensione a livello mentale perché presto inizieranno le partite vere. La prima da dentro o fuori sarà quella di Coppa Italia contro il Bari e poi una settimana dopo ci sarà l’esordio in campionato. Dovremo farci trovare pronti»