Milan, Allegri: “Gol da disattenzioni, miglioreremo”. Thiaw e il mercato …

Su Leao e Thiaw: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Il mercato è questo bisogna accettarlo e continuare a lavorare. La società lavora. Leao come tutti gli altri ha alzato il livello dell'attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Bisogno sfruttarle meglio con più cattiveria. Ora inizia la stagione vera".
Sul mercato: "Vediamo, Tare e la società lavorano. Abbiamo tre difensori per giocare domenica prossima. Se dovesse arrivare un altro questa settimana bene, altrimenti aspetteremo".
Su Modric: "E' arrivato da dieci giorni deve lavorare. Doveva giocare 30 minuti, con l'espulsione ho cambiato i piani. Deve migliorare la condizione".
Sulle aspettative dopo questo 4-1: "Non è un disastro. Bisogno imparare da certe sconfitte. La nostra forza dev'essere la compattezza. Bisogna migliorare i dettagli, specialmente sui palloni inattivi. Ora inizia la stagione che conta".
