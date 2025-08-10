Milan, Allegri: “Gol da disattenzioni, miglioreremo”. Thiaw e il mercato …

Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
"Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni. Ci potremo preparare al meglio per la Coppa Italia con i nuovi che potranno allenarsi. In dieci oggi meglio, siamo stati più ordinati. Gol presi da disattenzioni. Miglioreremo. Dovremo avere un'attenzione diversa, già domenica c sarà partita da dentro o fuori". Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport.

"Diciamo che siamo migliorati sotto l'aspetto difensivo, bisogna continuare a lavorare. Prendere un gol dopo 7 minuti su una palla inattiva, il secondo uguale. Bisogna continuare a lavorare. C'è delusione, allo stesso tempo non cambia il valore della squadra perché abbiamo perso contro il Chelsea. L'importante è non avere infortuni".

Su Leao e Thiaw: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Il mercato è questo bisogna accettarlo e continuare a lavorare. La società lavora. Leao come tutti gli altri ha alzato il livello dell'attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Bisogno sfruttarle meglio con più cattiveria. Ora inizia la stagione vera".

Sul mercato: "Vediamo, Tare e la società lavorano. Abbiamo tre difensori per giocare domenica prossima. Se dovesse arrivare un altro questa settimana bene, altrimenti aspetteremo".

Su Modric: "E' arrivato da dieci giorni deve lavorare. Doveva giocare 30 minuti, con l'espulsione ho cambiato i piani. Deve migliorare la condizione".

Sulle aspettative dopo questo 4-1: "Non è un disastro. Bisogno imparare da certe sconfitte. La nostra forza dev'essere la compattezza. Bisogna migliorare i dettagli, specialmente sui palloni inattivi. Ora inizia la stagione che conta".

