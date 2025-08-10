Milan, Allegri: “Gol da disattenzioni, miglioreremo”. Thiaw e il mercato …

Su Leao e Thiaw: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Il mercato è questo bisogna accettarlo e continuare a lavorare. La società lavora. Leao come tutti gli altri ha alzato il livello dell'attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Bisogno sfruttarle meglio con più cattiveria. Ora inizia la stagione vera".