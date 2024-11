Milan, Adani: “De Ketelaere? Andava protetto. Maldini voleva…”

"Per noi sarebbe stato più facile e anche meno costato prendere Dybala - Adani cita le parole di Maldini e continua -, ma prese De Ketelaere, perché il progetto era su di lui. Occhio che quando passano da Bergamo comanda l'Atalanta. C'è da trattare. Non è più la provinciale, ha tracciato una strada che anderebbe copiata. Le cose vanno viste e capite prima. Sostenute. Tu prendi De Ketelaere, ma non arriva di colpo al Milan e diventa Donadoni. Andava protetto, quello che voleva fare Maldini. Poi ovvio che c'è il lavoro...". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Difesa? La soluzione. Si può parlare di Scudetto". Sul mercato... | ESCLUSIVA