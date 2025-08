Martorelli: “Vlahovic-Juventus in stallo, sarebbe un bel rinforzo per il Milan”

Il calciomercato entra nel vivo, con trattative incandescenti e situazioni ancora in stallo. A fare il punto sulla sessione estiva, intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è l'agente Giocondo Martorelli. Tra i vari temi toccati, Martorelli non ha potuto non soffermarsi sulla "questione Milan-Dusan Vlahovic". Ecco, di seguito, le sue parole