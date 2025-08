Loftus-Cheek: “Senza Champions avremo tempo per recuperare, ma il Milan vuole…”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'inglese classe 1996 .

Sull'assenza del Milan dalla Champions League: "Avremo tempo per recuperare durante la settimana. Per me fisicamente, dopo quello che ho passato nell'ultima stagione, sarà prezioso. Di certo c'è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa. Lavoreremo per quello".