Loftus-Cheek: “Il gol mi ridà fiducia, la squadra ha avuto una mentalità perfetta”

Loftus-Cheek: "Difficile reagire a due gol annullati, ma siamo stati perfetti"

“Dopo l’ultima partita dovevamo vincere oggi. Non era facile questa gara, perché ci hanno cancellato due gol, poi ci siamo ripresi con il gol mio e di Christian. Sono molto felice di questo, perché è difficile mentalmente reagire a due gol annullati. Mentalità perfetta, sono molto felice per i tre punti“.