Loftus-Cheek: “Il gol mi ridà fiducia, la squadra ha avuto una mentalità perfetta”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, autore del gol dell'1-0, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di MilanTv
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, autore del gol dell'1-0, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di MilanTv. Ecco, di seguito, le sue parole:

Loftus-Cheek: "Difficile reagire a due gol annullati, ma siamo stati perfetti"

Dopo l’ultima partita dovevamo vincere oggi. Non era facile questa gara, perché ci hanno cancellato due gol, poi ci siamo ripresi con il gol mio e di Christian. Sono molto felice di questo, perché è difficile mentalmente reagire a due gol annullati. Mentalità perfetta, sono molto felice per i tre punti“.

Mi sento molto meglio, molto bene fisicamente e mentalmente. Sono fresco dopo l’ultima stagione, molto difficile per me. Sono felice per i tre punti di stasera, e soprattutto per il gol. Mi ridà fiducia

