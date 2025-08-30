Loftus-Cheek: “Il gol mi ridà fiducia, la squadra ha avuto una mentalità perfetta”

“Mi sento molto meglio, molto bene fisicamente e mentalmente. Sono fresco dopo l’ultima stagione, molto difficile per me. Sono felice per i tre punti di stasera, e soprattutto per il gol. Mi ridà fiducia“
INTERVISTE
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, autore del gol dell'1-0, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di MilanTv. Ecco, di seguito, le sue parole:
“Dopo l’ultima partita dovevamo vincere oggi. Non era facile questa gara, perché ci hanno cancellato due gol, poi ci siamo ripresi con il gol mio e di Christian. Sono molto felice di questo, perché è difficile mentalmente reagire a due gol annullati. Mentalità perfetta, sono molto felice per i tre punti“.
