Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video

Omari Hutchinson scalda i motori ed è pronto a fare il suo esordio con la maglia del Milan. Il nuovo trequartista rossonero, arrivato a Milano negli ultimi giorni di mercato, sta bruciando le tappe a Milanello. A rilanciare l'indiscrezione sul momento di forma del giovane talento inglese è stato il giornalista Francesco Letizia attraverso il proprio canale YouTube.

Milan, le parole di Letizia su Hutchinson

"Omari Hutchinson potrebbe essere pronto all'esordio con la maglia del Milan: vedremo se da titolare o a partita in corso, e se contro la Lazio, il Benfica o il Lecce. Io, comunque, me lo aspetto e mi aspetto minutaggio per lui. Da Milanello, infatti, filtra qualche spiffero su una sua buona condizione atletica: forse ci si aspettava un Hutchinson un po' più imballato e indietro, invece i riscontri forniti dall'esterno inglese sono stati decisamente positivi. Chissà, quindi, che non possa rappresentare subito una sorpresa già per la sfida con la Lazio. In quel caso, bisognerà capire se Rabiot prenderà un turno di riposo per poi subentrare nel finale"

Tre campi di Milanello la sensazione è ben precisa: se nelle idee iniziali si temeva un giocatore ancora indietro a livello di preparazione e condizione, i test hanno ribaltato ogni scetticismo. Il calciatore infatti corre e impressiona mandando segnali chiarissimi ad Amorim

L'eventuale inserimento del classe 2003 contro la Lazio rischierebbe di rimescolare subito l'undici titolare. L'impiego dell'inglese infatti, aprirebbe a due scenari d'oro per la gestione di Rabiot: il francese potrebbe usufruire di un turno di riposo per poi fare la differenza a gare in corso, oppure scivolerebbe nel suo ruolo di mediano nei due di centrocampo. Una mossa che lo vedrebbe agire al fianco di Modric o Jashari. La palla ora passa alle decisioni finali di Amorim.