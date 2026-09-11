Tensione e chiarezza alla vigilia di Lazio-Milan. Durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match, Rúben Amorim ha voluto tracciare la rotta rossonera per la sfida dell'Olimpico, affrontando senza filtri le varie opzioni a centrocampo, la gestione delle gerarchie interne e il tanto atteso ritorno di Pulisic, stella dei rossoneri.

Milan, le parole di Amorim su Bondo e Pulisic

"Abbiamo tanti giocatori in squadra e a centrocampo, abbiamo seconde scelte in ogni posizione e pronti a giocare."

La chiave di lettura principale dell'inizio di stagione risiede nella completezza dell'organico, un fattore su cui Amorim ha voluto puntare i riflettori. La mediana in particolare si presenta come un settore ricco di opzioni, dove la competizione interna è diventata il vero motore del gruppo. Non c'è da scordarsi, infatti, del nome di

L'attesa più grande da parte del tifo rossonero però riguarda il reintegro di Christian Pulisic, reduce da un periodo di stop a causa di alcuni acciacchi fisici e pronto a riprendersi il suo spazio nell'undici rossonero. Amorim, inoltre ha rivelato di aver accarezzato già in passato l'idea di inserirlo a gara, proprio contro la Juventus, ma l'americano, oltre all'infortunio rimediato, ha subito anche un piccolo sconto a Milanello facendo tornare un lieve problema, motivo per cui poi non ha più giocato contro i bianconeri:

"Pensavo di far giocare Pulisic con la Juventus in corso, mi piace e domani giocherà, almeno qualche minuto. Mi piace molto. Gli dà fastidio non aver giocato e mi piace che i giocatori siano così, che abbiano voglia e siano insoddisfatti. Però bisogna essere pronti: ha avuto un infortunio, poi è tornato e ha avuto anche un altro piccolo scontro, poi un piccolo problema. Anche il più forte del mondo, non lo metto se non sta bene, al posto di chi ha reso bene in allenamento." Questi sono i miei principi. Per me è importante e penso sia un ottimo giocatore. Importantissimo per noi, avremo tantissime partite, giocherà tanto. Ma bisogna capire il contesto, la mia storia, per capire certe scelte".

La trasferta di Roma rappresenta dunque uno dei nodi cruciali della stagione, con un Pulisic voglioso di spaccare la partita, un centrocampo ricco di alternative (come ad esempio quella di Bondo) e squadra tesa al punto giusto.

Amorim sembra aver trovato la ricetta perfetta per infondere il giusto veleno nella sua squadra: ora la parola spetta solo al campo, dove il Milan sarà chiamato a trasformare questa fame in voglia di rivalsa, conquistando tre punti d'oro dopo lo stop contro la Juventus.