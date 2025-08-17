Giovanni Leoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. Il diciottenne difensore italiano, che era stato a lungo monitorato anche dal Milan, ha completato oggi il suo trasferimento a titolo definitivo dal Parma ai Reds, firmando un contratto a lungo termine. Ecco, di seguito, le sue parole sulla crescita avvenuta al Parma:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Leoni va al Liverpool: “Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni”
INTERVISTE
Leoni va al Liverpool: “Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni”
Giovanni Leoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool: ecco le parole del giovane, che era stato a lungo monitorato anche dal Milan
Leoni saluta la Serie A: "Voglio migliorarmi per la Premier League"—
LEGGI ANCHE: Milan, chi è Lontani? Una doppietta per presentarsi in Primavera!>>>
"Nella seconda metà della stagione ho giocato con continuità e questo mi ha permesso di avere più fiducia in me stesso. Voglio migliorare molto con i miei nuovi compagni in allenamento e poi in campo, in Premier League e in Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA