Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Leao si auto intervista sui social: “Sto bene, dobbiamo arrivare primi”

INTERVISTE

Leao si auto intervista sui social: “Sto bene, dobbiamo arrivare primi”

Leao si auto intervista sui social: “Sto bene, dobbiamo arrivare primi” - immagine 1
Rafael Leao ha seguito da casa la vittoria del Milan a Lecce, a causa dell'infortunio al polpaccio: il 'teatrino' in live su twitch
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Rafael Leao ha seguito da casa la vittoria del Milan a Lecce, a causa dell'infortunio al polpaccio che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della Nazionale portoghese. Nonostante il problema fisico, il giocatore ha regalato un momento divertente ai suoi tifosi durante una live su Twitch, dove ha finto di essere intervistato per commentare la partita. Ecco, di seguito, le sue parole.

Leao: "Contento per la vittoria. Io sto lavorando per tornare il prima possibile"

—  

"Buonasera a tutti. La squadra ha vinto oggi. Bella vittoria. Sono sparito perché il mister mi ha parlato (ride, ndr), e mi ha detto "Non venire spesso" (in live, ndr), e anche Ibra. Quindi oggi secondo me è un buon motivo pr fare stream, tranquillo, abbiamo vinto. Quindi...Yeah"

LEGGI ANCHE

Sulla vittoria: "Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra". 

Leao ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: "Sto bene (ride, ndr). Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist". 

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole l’attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier

Sulla musica: "Non ne posso parlare. Ora sono concentrato a fare il mio lavoro, che è recuperare dal mio infortunio".

Leggi anche
Modric: “Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità e lo dimostreremo”
Lecce-Milan, Costacurta sulla vittoria: “Ecco cosa hanno migliorato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA