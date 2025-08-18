L’assurda aggressione di Cremona: Don Antonio picchiato per la sua fede milanista?

Un grave episodio di violenza ha coinvolto Don Antonio Pezzetti, il parroco di Cremona: c'entra la sua fede calcistica per il Milan?
Un grave episodio di violenza ha coinvolto Don Antonio Pezzetti, il parroco di Piadena Drizzona (Cremona). Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a rendere la vicenda particolarmente insolita è il legame con la sua fede calcistica per il Milan.
"Mi ha preso a sberloni e ho pensato: forse era interista". L'incredibile vicenda del parroco di Cremona
"Stavochiudendo l’oratorio, che sorge vicino alla chiesa e in piazza quando sono stato avvicinato da un ragazzo, che già avevo visto qualche giorno prima, che mi ha chiesto se fossi il sacerdote. Ho risposto di sì e lui ha iniziato ad accusarmi, millantando offese che io avrei rivolto a lui in passato. Ma ovviamente non era così e credo che i fumi dell’alcol abbiano acuito la sua aggressività: ha iniziato ad alzare le mani. Dopo essermi preso due sberloni in pieno volto, ho reagito e sono riuscito a parare il calcio che mi stava dando, facendo scivolare il ragazzo. Ho avuto così qualche secondo per rifugiarmi nel vicino chioschetto e chiudermi dentro. Tutto quello che è accaduto dopo mi è stato riferito: alcune persone che erano con me hanno chiamato i carabinieri e il fratello del ragazzo che mi ha aggredito lo ha malmenato per bloccarlo. Quando i militari sono arrivati sono stati presi a male parole, riuscendo poi a immobilizzare il giovane per portarlo al pronto soccorso e infine in caserma".