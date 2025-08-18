L’assurda aggressione di Cremona: Don Antonio picchiato per la sua fede milanista?

"Mi ha preso a sberloni e ho pensato: forse era interista". L'incredibile vicenda del parroco di Cremona

"Stavochiudendo l’oratorio, che sorge vicino alla chiesa e in piazza quando sono stato avvicinato da un ragazzo, che già avevo visto qualche giorno prima, che mi ha chiesto se fossi il sacerdote. Ho risposto di sì e lui ha iniziato ad accusarmi, millantando offese che io avrei rivolto a lui in passato. Ma ovviamente non era così e credo che i fumi dell’alcol abbiano acuito la sua aggressività: ha iniziato ad alzare le mani. Dopo essermi preso due sberloni in pieno volto, ho reagito e sono riuscito a parare il calcio che mi stava dando, facendo scivolare il ragazzo. Ho avuto così qualche secondo per rifugiarmi nel vicino chioschetto e chiudermi dentro. Tutto quello che è accaduto dopo mi è stato riferito: alcune persone che erano con me hanno chiamato i carabinieri e il fratello del ragazzo che mi ha aggredito lo ha malmenato per bloccarlo. Quando i militari sono arrivati sono stati presi a male parole, riuscendo poi a immobilizzare il giovane per portarlo al pronto soccorso e infine in caserma".