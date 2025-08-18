Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste L’assurda aggressione di Cremona: Don Antonio picchiato per la sua fede milanista?

INTERVISTE

L’assurda aggressione di Cremona: Don Antonio picchiato per la sua fede milanista?

Stadio San Siro AC Milan
Un grave episodio di violenza ha coinvolto Don Antonio Pezzetti, il parroco di Cremona: c'entra la sua fede calcistica per il Milan?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un grave episodio di violenza ha coinvolto Don Antonio Pezzetti, il parroco di Piadena Drizzona (Cremona). Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a rendere la vicenda particolarmente insolita è il legame con la sua fede calcistica per il Milan.

"Mi ha preso a sberloni e ho pensato: forse era interista". L'incredibile vicenda del parroco di Cremona

—  

"Stavochiudendo l’oratorio, che sorge vicino alla chiesa e in piazza quando sono stato avvicinato da un ragazzo, che già avevo visto qualche giorno prima, che mi ha chiesto se fossi il sacerdote. Ho risposto di sì e lui ha iniziato ad accusarmi, millantando offese che io avrei rivolto a lui in passato. Ma ovviamente non era così e credo che i fumi dell’alcol abbiano acuito la sua aggressività: ha iniziato ad alzare le mani. Dopo essermi preso due sberloni in pieno volto, ho reagito e sono riuscito a parare il calcio che mi stava dando, facendo scivolare il ragazzo. Ho avuto così qualche secondo per rifugiarmi nel vicino chioschetto e chiudermi dentro. Tutto quello che è accaduto dopo mi è stato riferito: alcune persone che erano con me hanno chiamato i carabinieri e il fratello del ragazzo che mi ha aggredito lo ha malmenato per bloccarlo. Quando i militari sono arrivati sono stati presi a male parole, riuscendo poi a immobilizzare il giovane per portarlo al pronto soccorso e infine in caserma".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Okafor dice addio? Piace Stroeykens: il costo>>>

Il parroco, tifosissimo del Milan, aveva affisso uno striscione in occasione dell'ultimo scudetto rossonero conquistato, quello del 2022: "Mi viene da pensare che il mio aggressorefosse interista...Ma io sto bene: questa mattina ho già fatto in tempo a celebrare quattro messe"

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA