Negli ultimi giorni di mercato, a Torino è sbarcato un gigante alto 198 centimetri: Nick Woltemade. Si tratta di un centravanti che per caratteristiche potrebbe vagamente ricordare il primo Zlatan Ibrahimovic: strapotenza fisica abbinata ad un'ottima qualità tecnica e balistica. Il primo ad azzardare questo paragone è stato Gianluigi Buffon, con l'attaccante della Juventus che ha rincarato la dose confessando di essersi sempre ispirato allo svedese.

Cosa aveva detto Buffon

"Woltemade potrebbe avere l'impatto del giovane Ibra alla Juventus. Nel campionato italiano degli ultimi anni può essere un valore aggiunto".

Intervistato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport',aveva parlato così di

Le qualità del tedesco sono sotto gli occhi di tutti, come dimostrano gli 85 milioni di euro spesi dal Newcastle la scorsa estate per strapparlo allo Stoccarda. Per raggiungere i livelli di Ibrahimovic, però, gli mancano ancora qualcosa come 15 anni di carriera ai massimi livelli e una trentina di trofei.

Le parole di Woltemade su Ibrahimovic

"Essere nella stessa frase con Ibrahimovic per di più pronunciata da Buffon è incredibile. Quando senti giocatori di quel livello parlare di te è una gran bella sensazione. Spero di poter dire un giorno di essere riuscito a replicare quello che ha fatto lui. Buffon è una leggenda, solo il fatto che pronunci il mio nome mi rende orgoglioso. Ibrahimovic è sempre stato un punto di riferimento per me, è stato un giocatore che ho amato guardare, per tecnica, per abilità e agilità, ho imparato tanto guardandolo. È un idolo per me da sempre".

Nella recente intervista rilasciata a 'DAZN',ha commentato le parole die confermato il suo debole per