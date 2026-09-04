Juventus-Milan, Zambrotta: "Sempre una bella sfida, è una partita che ricordo con piacere"

Settimana importante per il Milan: domenica sera il primo big match stagionale. A Torino la sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti. Il doppio ex Gianluca Zambrotta è intervenuto a margine del "Gran Galà del Calcio" di Milano parlando anche della sfida. Ecco le sue parole da Tuttomercatoweb:

"È già una bella partita, dopo due gare giocate da Juve e Milan non di cartello. Arriva una gara tosta e seria per entrambe le squadre. Si vedrà lì chi sta meglio in quest'inizio di campionato. Juve-Milan è sempre una bella sfida, è una partita che ricordo con piacere da ambedue le parti".

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Il debutto di fuoco per Amorim e il ricordo dello scorso anno

Sarà la prima partita contro una squadra di spessore per Ruben Amorim che però ha sempre sottolineato l'importanza di non sottovalutare nessun avversario per evitare cali di concentrazione che potrebbero essere letali.

Nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri, il Diavolo pareggiò per 0-0 sia a Torino sia in casa contro la Juventus. Due pareggi che furono molto pesanti visto che il Milan ha perso il quarto posto per un solo punto.

Spalletti contro Amorim: la filosofia del calcio offensivo

Il controllo del gioco: entrambi gli allenatori amano avere il controllo del pallone fin dalle prime battute

entrambi gli allenatori amano avere il controllo del pallone fin dalle prime battute L'atteggiamento in campo: puntano su un calcio molto aggressivo e offensivo

puntano su un calcio molto aggressivo e offensivo La mentalità: l'obiettivo comune è segnare un gol in più dell'avversario piuttosto che subirne uno in meno.

Con Spalletti e Amorim in panchina è difficile attendersi ancora una partita senza gol segnati. I due allenatori condividono principi di gioco molto chiari:

Sarà veramente interessante vedere come si adeguerà il calcio di Amorim contro una squadra di primo livello nel nostro campionato come lo è la Juventus.