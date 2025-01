Juventus-Milan, Paganin: ” Il diavolo ha bisogno di tempo, è in costruzione”

Juventus più sotto pressione

Secondo Paganin, però, è la Juventus a dover dimostrare di più in questa partita. “La Juve viene da tre o quattro mesi con Thiago Motta, ma non ha ancora un’identità forte. Va a sprazzi e non sembra pronta per competere con le grandi,” ha aggiunto. Per i bianconeri, la sfida contro il Milan potrebbe rappresentare l’occasione per dare un segnale di crescita, mentre i rossoneri sono in una fase di rodaggio. LEGGI ANCHE: Milan, Tomori-Bennacer: Conceicao rilancia due perni di Pioli. E in futuro...