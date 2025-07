Inzaghi: “Finale col Liverpool, la partita della vita per me e i milanisti”

Dopo aver guidato il Pisa a una storica promozione in Serie A, riportandolo nella massima categoria dopo 34 anni, Filippo Inzaghi , ex gloria del Milan, ha intrapreso una nuova "missione": riportare il Palermo nella massima serie. Ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo allenatore del club rosanero, Inzaghi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a "Torretta Café", il talk show prodotto interamente dalla società siciliana. Le sue parole sul Milan e le sue leggende:

Serate memorabili: "La mia partita è la finale di Champions contro il Liverpool, quando ho fatto doppietta. Fare due gol in una finale di Champions è qualcosa da ricordare come la partita della vita per me e tutti i milanisti. Al Mondiale ho giocato poco, ho avuto solo 20 minuti, solo per questo non posso paragonarlo alla Champions".