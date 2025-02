Il papà di Sottil: “L’arrivo al Milan? Un sogno che si avvera, giornata adrenalinica”

Sull'arrivo di Riccardo Sottil al Milan: "Era difficile saltarlo. Tutte le maglie da calcio che portavo a casa le faceva indossare a lui, come se fosse un avversario. Ha sempre avuto il pallino di Sheva, Kakà, Pato e Ibra, l’ultimo giorno di mercato è stato adrenalinico. È stata una giornata adrenalinica, piena di suspense e che si è risolta nell’ultima ora. Alle 12.30 mi ha chiamato Giuseppe Riso parlandomi di questa possibilità e dicendomi che la trattativa non sarebbe stata semplice. Io sono stato zitto, non ho detto niente a nessuno. Alle 14 poi mi ha chiamato Ricky e da lì sono state ore frenetiche. Volevamo che il trasferimento andasse in porto e alla fine ci siamo concessi un brindisi". LEGGI ANCHE: Milan, attacco pesante: le differenze sono enormi! I numeri contro l'Empoli >>>