Riso: “Sottil al Milan, l’operazione più sofferta del calciomercato invernale”

Nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, il Milan ha prelevato in prestito oneroso ( un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro l'attaccante italiano Riccardo Sottil . Il giocatore, classe 1999 , è arrivato dalla Fiorentina .

Un trasferimento, quello del nuovo numero 99 del Milan, conclusosi a 90 secondi dalla fine ufficiale della finestra di 'riparazione'. Giuseppe Riso, agente di Sottil, ha commentato così il passaggio del giocatore in rossonero in un'intervista esclusiva rilasciata a 'Repubblica' oggi in edicola.