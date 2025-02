Il papà di Sottil: “Al Milan serve uno switch mentale, ma sono sicuro che riuscirà a farlo”

Andrea Sottil , papà di Riccardo , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nella sua edizione online, soffermandosi in modo particolare sul passaggio del figlio al Milan . Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Sul ruolo che potrà avere: "Ricky è sempre stato consapevole della concorrenza che avrebbe trovato. Nelle grandi squadre è così. Ma per lui è una sfida bellissima perché va a giocare con grandi campioni in un contesto di miglioramento quotidiano. Da padre e allenatore non posso che essere fiero di lui. Quando entri a Milanello vedi la bacheca dei trofei esposta, devi essere bravo a calarti subito nella parte. Serve uno switch mentale, ma sono sicuro che riuscirà a farlo".