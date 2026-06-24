Classe 1952, Antonello Valentini è un giornalista che ha lavorato per la 'Rai' e per il 'Corriere della Sera', prima di intraprendere la carriera da dirigente sportivo all'interno della Figc. Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Valentini ha spiegato come gestirebbe il caso Luka Modric se fosse un manager del Milan.

Milan, le parole di Valentini su Modric

“Secondo me il Milan dovrebbe legarsi a Modric a lungo termine. Finché se la sente è giusto che continui a giocare, ma poi dovrebbe diventare un punto di riferimento fisso all'interno della società. Rispetto a quanto non ha fatto e non può fare Ibrahimovic, Modric ha qualità del tutto diverse. I rossoneri devono tenerselo stretto per farne un esempio per l'ambiente, soprattutto per la crescita dei giovani”.

Rinnovo con il Milan o ritiro? Ecco cosa filtra sul futuro di Modric

Il dirigente ha sottolineato che ildovrebbe fare di tutto per trattenere. Secondo, il fuoriclasse croato sarebbe un esempio per l'ambiente, utile soprattutto per la crescita dei giovani.Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione di Amorim ha già dato dato il via libera per la permanenza dell'ex Real Madrid, ma la scelta finale ricadrà esclusivamente sul giocatore.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', Modric non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Il giocatore e la sua famiglia si trovano bene a Milano e la figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere. Tuttavia, la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri hanno fatto vacillare le certezze del croato.

La corte del Real Madrid

Sedecidesse di non rinnovare con il, il suo futuro potrebbe essere nei quadri dirigenziali delStando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il club spagnolo avrebbe offerto al giocatore la possibilità di "tornare a casa" per un futuro dietro alla scrivania. Tanto dipenderà dalla mole di voglia del croato di continuare a giocare a calcio, ma anche dallache potrebbe risultare decisiva per la scelta finale del Pallone d'Oro.