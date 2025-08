Howe incorona Son: “Una leggenda della Premier League”

La Premier League è alle porte e l'attesa per la nuova stagione è già palpabile, con diverse squadre pronte a lottare per le posizioni di vertice. Tra queste figurano certamente Newcastle e Tottenham, reduci da un'ottima annata. Ieri, le due formazioni si sono affrontate in un test amichevole a Seul. Una partita che, con ogni probabilità, segnerà l'ultima apparizione di Son Heung-Min con la maglia degli Spurs.