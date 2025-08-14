Howe entusiasta di Thiaw: “È un giocatore raro da trovare”

A due giorni dall'esordio in campionato contro l'Aston Villa, il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha tenuto una conferenza stampa dove, tra tutti gli argomenti, ha parlato anche dell'arrivo di Malick Thiaw, ex Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Sono davvero entusiasta di Malick. Penso che abbia l'età dalla sua parte, un potenziale enorme e il meglio della sua carriera deve ancora arrivare. È un giocatore imponente. È alto 1,93 m, veloce, atletico, bravo con la palla. Giocatori di questo tipo sono molto rari da trovare. È anche un buon personaggio, quindi sono entusiasta di ciò che può apportare".
