Gudmundsson su Pioli: “Ha esperienza, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan”

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Albert Gudmundsson ha parlato di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan ora alla Fiorentina
In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Albert Gudmundsson ha parlato dei suoi obiettivi con la Fiorentina e ha messo a confronto il suo nuovo allenatore, Stefano Pioli, con Alberto Gilardino e Raffaele Palladino, due tecnici con cui ha lavorato in passato.

"I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza".

