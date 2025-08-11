Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
INTERVISTE
Giménez su Modric: “Noi bomber siamo contenti di avere uno come lui”
Su Modrić: "Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti, e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui”.
