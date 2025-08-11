Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Giménez su Allegri: “E’ un allenatore che unisce molto la squadra”
INTERVISTE
Giménez su Allegri: “E’ un allenatore che unisce molto la squadra”
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Milan, la carica di 'Bebote' Giménez ai microfoni di 'Sky Sport'—
LEGGI ANCHE: Il Milan si assicura De Winter: come può essere impiegato nel gioco di Allegri?
Su Massimiliano Allegri: "Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Cosa mi ha sorpreso di lui? Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA