Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Giménez: “Sono lo stesso, ma con più fame. A Milanello si riparte da zero”
Giménez: "Ho tanta voglia e fame. Credo in me stesso e nella squadra"—
Sul suo momento: "Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”
