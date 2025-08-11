Pianeta Milan
Giménez: “Sogno Scudetto presente nello spogliatoio, Modric ci motiverà”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez e lo Scudetto: "L’arrivo di Modrić, che ha vinto tanto, sicuramente ci motiverà”

Giménez sull'obiettivo Scudetto per il Milan: "Se la parola Scudetto è già presente nello spogliatoio? Sì, è sempre un sogno vincere lo scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Luka Modrić, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà”

