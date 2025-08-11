Pianeta Milan
Giménez non teme la concorrenza: “Se arriva un altro centravanti è solo una gioia”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez: "Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare"

Giménez sull'arrivo di un altro centravanti al Milan: "Se mi preoccupa? No, al contrario. Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare tanti gol”.

