Giménez “Il mio sogno? Vincere lo Scudetto con il Milan”

Santiago Giménez , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez: "Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti"

Sul suo sogno per questa stagione: "Vincere lo Scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno”.