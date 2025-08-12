Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Giménez "Il mio sogno? Vincere lo Scudetto con il Milan"
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Giménez: "Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti"—
Sul suo sogno per questa stagione: "Vincere lo Scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno”.
