INTERVISTE

Giménez “Il mio sogno? Vincere lo Scudetto con il Milan”

esultanza gol Santiago Giménez AC Milan Venezia-Milan 0-2 Serie A 2024-2025
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez: "Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti"

—  

Sul suo sogno per questa stagione: "Vincere lo Scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno”.

 

 

