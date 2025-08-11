Pianeta Milan
Giménez: “Champions? Il problema è stato l’anno scorso, ora dobbiamo…”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Alessia Scataglini
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez Sul Milan che non giocherà le coppe europee: "Se è un problema o un’opportunità? Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla”.

 

 

