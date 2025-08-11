Giménez analizza la scorsa stagione: “Piccoli dettagli hanno fatto la differenza”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Giménez: "Tanti piccoli dettagli ci hanno penalizzato lo scorso anno"—
Su cosa non è andato nella scorsa stagione: "Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo Hernández in Champions League. Piccole cose che hanno fatto la differenza”.
