Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Giménez analizza la scorsa stagione: “Piccoli dettagli hanno fatto la differenza”

INTERVISTE

Giménez analizza la scorsa stagione: “Piccoli dettagli hanno fatto la differenza”

gol Santiago Giménez AC Milan Milan-Bologna 3-1 Serie A 2024-2025
Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport': ecco le sue dichiarazioni integrali qui di seguito.

Giménez: "Tanti piccoli dettagli ci hanno penalizzato lo scorso anno"

—  

LEGGI ANCHE: Morata, l’addio che fa sorridere il Milan: le cifre legate alla sua cessione

Su cosa non è andato nella scorsa stagione: "Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo Hernández in Champions League. Piccole cose che hanno fatto la differenza”.

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA